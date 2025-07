Cantor que fez show sem público: 'Minha mãe estaria lá se tivesse viva'

A dupla Felipe e Matheus, que viralizou em 2024 por fazer um show para uma plateia vazia na cidade de Araguaína, Tocantins, anunciou na última semana que está encerrando a parceria de 13 anos. Os artistas conversaram com Splash e relembraram o episódio que marcou a carreira da dupla.

Matheus Franceschini descreveu a apresentação sem público como um "aprendizado" que os levou a repensar a trajetória da dupla. Ele confirmou que, embora não tenha sido a primeira vez que se apresentaram para pouca gente, foi a única em que não tinha "nenhuma pessoa".