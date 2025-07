Bruna Lombardi sobre polêmica com Jon Bon Jovi: 'Eu impus respeito'

Bruna Lombardi, 72, recordou episódio polêmico com Jon Bon Jovi, 63, quando o cantor norte-americano teve uma atitude machista durante entrevista conduzida por ela para o programa Gente de Expressão, da Band, em 1993.

O que aconteceu

Lombardi classificou o episódio como "marcante" e acredita que o cantor teve apenas uma "derrapada machista". "Ele é uma ótima pessoa, que ali teve uma derrapagem machista, o que é natural de muita gente. E cabe a mulher, se interessar a ela também, botar o cara no lugar dele, falar 'não é por aí'", declarou em entrevista ao jornalista Chico Pinheiro, no canal do YouTube do ICL.

Ela afirmou que sua reação à postura machista do cantor foi uma forma de impor respeito. "Ali ele derrapou e as pessoas derrapam. Mas tem que impor respeito e eu impus respeito desde cedo com pessoas muito conhecidas, muito famosos, em situações que nem vieram à tona".