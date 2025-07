Equipe de Virginia nega demissão de ex-assessora de Zé Felipe

A assessoria de Virginia Fonseca negou que Maressa Lopes, ex-assessora de Zé Felipe, tenha sido demitida por compartilhar detalhes da vida do influenciador.

O que aconteceu

Assessoria da influenciadora informou que, com a separação, Maressa passou a trabalhar para Virginia. "Maressa está trabalhando com a Virginia — lembrando que elas são amigas de longa data e foi a influenciadora que fez o convite inicial. Com a separação, ela passou a integrar o time da Virginia, algo totalmente compreensível."

Nota enviada também nega os rumores de que a demissão aconteceu por Maressa ter exposto detalhes da vida pessoal de Zé Felipe. "Nunca houve nenhuma questão envolvendo fofocas ou algo relacionado a isso."