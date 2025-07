Após climão ao vivo, por que Leo Dias não apresentou Fofocalizando hoje?

Possível desentendimento teria sido causado pela proibição do uso do logotipo da Leo Dias TV durante a exibição de suas matérias no programa do SBT. A decisão teria partido de Rinaldi Faria, novo superintendente de criação e produção de conteúdo da emissora e criador da dupla Patati & Patatá. Semanas antes, Leo disse no ar que Daniela Beyruti, atual presidente do SBT, havia autorizado as menções.

Em nota enviada para Splash, o SBT negou ter proibido a inserção do logotipo da Leo Dias TV nas reportagens exibidas no Fofocalizando. O canal criado por Silvio Santos afirmou ainda que "a emissora e o jornalista irão criar um padrão de plano de negócio de inserções da marca durante o programa".

A assessoria do SBT reforçou que os dias de folga do apresentador já estavam programados para começar hoje. No entanto, ontem ele se despediu do público com um "até amanhã", ao final da edição. Leo Dias deve retornar ao programa na próxima semana.