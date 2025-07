Choro e frio: Maridos precisam proteger esposas em última Prova dos Homens

A última Prova dos Homens do Power Couple 2025 (Record) foi exibida na edição de hoje.

Como foi a disputa

As esposas começaram a prova acorrentadas e com a boca tapada para não dar nenhuma dica para o seu par. Ao marido, foi dada a missão de abrir as chaves e libertá-la - sem saber que isso é impossível.