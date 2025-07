Repórter é 'atacado' por filhote de onça no ar e brinca: 'Bem tranquilos'

Pouco depois, o filhote macho pulou na veterinária, se enroscou no cabelo dela e agarrou a mão do repórter. "Eles acabaram de comer um peixinho, né? Por isso que eles estão bem tranquilinhos", brincou Rômulo. "Sim, imagina se não estivessem", respondeu a veterinária.

A âncora se derreteu pelos felinos tomando mamadeira. "Ai, gente, e agora essa cena? Como a gente toca o jornal? Tá tomando 'tetê'. [...] Olha, eu vou ser trucidada se eu não tocar esse jornal. Cute, cute, coisa gostosa", disse Simonato ao encerrar o link ao vivo.

Nas redes sociais, Rômulo brincou sobre o "ataque" do filhote e postou fotos com os animais. "Fui atacado por uma onça-pintada! Olhem bem pra cara da meliante. Fiquem tranquilos, tá tudo bem!", escreveu no Instagram.

Os colegas e seguidores também reagiram às cenas inusitadas. "Cara, colocou na mochila? Aguardamos amanhã na redação. Abraço", brincou o jornalista Tiago Scheuer. "A meliante tem o rostinho mais fofo da galáxia toda. Own, muito fofaaaa", comentou uma seguidora.