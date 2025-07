Raquel descobre segredo podre de Maria de Fátima em 'Vale Tudo'; confira

Maria de Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Imagens chegam até Raquel, que fica em choque com a traição. Desconfiada, Raquel liga os pontos e começa a acreditar que Fátima possa ser a responsável pelo roubo dos dólares de Marco Aurélio (Alexandre Nero). Pressionada pela mãe, Fátima não consegue sustentar as mentiras e acaba confessando que participou do crime.

Sem hesitar, Raquel decide expulsar a filha de casa. A cena marca uma grande virada na novela e promete emocionar o público. A partir desse momento, Maria de Fátima deve dar prosseguimento aos seus planos de enganar Afonso (Humberto Carrão) com a ajuda de César.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.