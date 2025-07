Nicole Scherzinger posa de biquíni 'animal print' e impressiona fãs

Nicole Scherzinger, 47, compartilhou alguns vídeos de biquíni.

O que aconteceu

Cantora celebrou o aniversário recentemente e posou com um biquíni de estampa "animal print". As publicações foram feitas em seu perfil no Instagram.

Em uma postagem, a artista agradeceu por mais um ano de vida. Já na outra, brincou que estava completando 25 anos.