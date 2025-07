Como é a morte de Maroca em 'A Viagem'? Reencontro com Diná fecha a novela

Morte de Alexandre na prisão, que abalou a família. Durante a trama, a matriarca chega a sonhar com o filho no Vale dos Suicidas.

Dor aumenta com a morte de Diná, com quem tinha grande ligação. Após desentendimentos com Estela, Maroca aceita convite de Téo (Maurício Mattar) para morar com ele e Lisa (Andréa Beltrão). Estela consente, mas é repreendida pelo espírito de Diná, que percebe a intenção de se afastar da mãe.

Personagem morre de forma súbita, sem causa explicada e vai para o plano espiritual. Lá, ela reencontra a filha Diná (Christiane Torloni) em uma das cenas mais marcantes da novela. Otávio (Antonio Fagundes), que também morre durante a história, está presente na ocasião.

A reprise de "A Viagem", novela de 1994, escrita por Ivani Ribeiro, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.