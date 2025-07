Mariana Goldfarb diz ter feito vida de namorados peculiar: 'Intensa demais'

Ainda estou tentando entender qual a relação maluca que fiz entre controle, amor e liberdade. Tenho quase certeza de que não sei me relacionar. Olhando para os meus relacionamentos, a aptidão sempre me faltou.

Influenciadora brincou sobre sua intensidade nos relacionamentos. "Sou intensa demais, talvez maluca demais... Imagino que tenha feito a vida dos meus namorados um pouco peculiar, mas não tediosa. Disso tenho pavor. Sabe aquela expressão, 'paz terrível'? Eu acho terrível essa paz e de fato entendo o que significa. Não é isso que procuro para a minha vida, pelo menos, não agora", indicou.

Mariana Goldfarb ainda analisou sua sedução. "Meu sexo pulsa dentro da minha calça sempre que penso no meu poder de seduzir. Descobri que a minha sedução constante nada mais é do que um mecanismo de defesa ou como acho que preciso existir no mundo para ser amada. O meu valor está nos olhos dos outros. É por meio desses olhares que me encontro", concluiu.