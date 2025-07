Mãe de Marília Mendonça compra violão da cantora pós rifar instrumento

Item foi rifado para arrecadar recursos para o Instituto Marília Mendonça, organização sem fins lucrativos comandada por dona Ruth, em Goiânia (GO). A decisão foi criticada por fãs nas redes sociais.

"Por acaso o violão é seu? Se ela deixou um filho, então é do filho", escreveu uma seguidora. "Sinceramente, eu jamais iria rifar as coisas da minha filha, com a grandeza da Marília, por 2 reais, tirando do meu neto a oportunidade de tocar o violão e andar no carro. Isso é surreal", publicou outra.

Dona Ruth x Murilo Ruff

Murilo Huff, Ruth Moreira e Léo Imagem: Danilo Marques Contijo

A relação entre Murilo Huff, 29, e a mãe de Marília Mendonça (1995-2021) mudou drasticamente em menos de um ano. Se antes o vínculo era marcado por elogios públicos, agora é sinônimo de troca de acusações.

Murilo entrou na Justiça para obter a guarda total do filho, Léo Huff, 5, fruto do relacionamento com Marília. "Entendam que, para mim, o mais confortável seria ficar calado. Mas diante de tudo que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho", justificou o artista.