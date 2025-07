Lily Allen revela juventude marcada por abortos: 'Nem lembro quantos foram'

Lily Allen, 40, revelou ter feito vários abortos antes dos 23 anos. A declaração foi feita durante o episódio mais recente do podcast Miss Me?, que a cantora apresenta ao lado da amiga Miquita Oliver.

O que aconteceu

A artista relembrou a fase conturbada da juventude, marcada por gestações indesejadas. "Tenho um DIU agora, acho que estou no terceiro, talvez quarto, e só lembro que antes disso era um completo desastre. Eu simplesmente... É, engravidava o tempo todo", disse. A britânica comentou ainda ter perdido a conta de quantos abortos realizou até os 23 anos de idade, quando decidiu usar o método contraceptivo.

Surpresa com a revelação, Miquita confessou que não sabia da história da amiga. Em tom irreverente, Lily cantou, ao som de My Way, de Frank Sinatra: "Abortos, fiz alguns, mas na real, nem lembro quantos foram", arrancando risadas do estúdio. A cantora também falou sobre a quantidade de abortos. "Não lembro, acho que talvez... quero dizer, quatro ou cinco", revelou.