Leo Dias detona João Guilherme: 'Esse garoto é um erro'

Durante o Fofocalizando (SBT) de hoje, Leo Dias detonou João Guilherme.

O que aconteceu

Os apresentadores comentavam os looks usados por famosos no casamento de Giovanna Lancelotti e Gabriel David no final de semana. João Guilherme, que usou um look social despojado, foi um dos comentados.

Leo Dias criticou o influenciador. "Esse garoto é um erro, né? Eu acho."