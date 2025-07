'Não sou a pior ameaça do mundo': Karla Sofía Gascón desabafa sobre ataques

Ninguém ainda provou legalmente que eu sou a ameaça mais terrível do mundo que deve ser destruída a todo custo. Vão em frente e peguem as 20 mil publicações que eu possa ter escrito —não apenas as quatro que foram selecionadas e editadas— e mostre que o que vocês interpretam com malícia é a verdade e não uma mentira. Karla Sofía Gascón

A atriz seguiu. "Sinceramente, não sei mais do que se trata tudo isso ou qual é o objetivo por trás disso. Até mesmo Ted Sarandos [codiretor da Netflix] disse em uma entrevista em Madri que eles nunca me baniram de nada, que me apoiaram totalmente e que eu era uma atriz fantástica. Portanto, peço gentilmente: por favor, me deixem em paz.

Gascón se defendeu dos ataques e afirmou que eles foram orquestrados para transformá-la no "monstro de Hollywood". "Não há base para a campanha da mídia contra mim. Sou apenas uma atriz que nunca fez mal a ninguém. Sinceramente, nem mesmo a pessoa menos lúcida acreditaria que tudo isso foi espontâneo. É praticamente uma coisa de adolescente."

A atriz finalizou. "Portanto, por favor, parem com essa loucura. Vocês já causaram danos desnecessários suficientes".