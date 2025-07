Karina Bacchi sobre mudança no estilo: 'Jesus trocou as minhas vestes'

Karina Bacchi, 48, comparou as roupas que usava antes e depois de se converter.

O que aconteceu

A atriz, que se tornou evangélica em 2020, comparou as roupas que usava antes da conversão com os seus looks atuais. "Jesus mudou a minha vida e trocou as minhas vestes. Fui criada como uma princesa — cercada de cuidado, ensinamentos e valores. Mas com o tempo, o mundo foi me atraindo. De forma sutil, e mesmo sem admitir para mim mesma, comecei a ser seduzida pelos padrões de beleza, sucesso e admiração que a sociedade impõe", disse ela no Instagram.

A artista contou que, antigamente, seguia os padrões de beleza buscando aprovação dos outros. "Passei a buscar aprovação nos olhares, nos elogios, nos aplausos. Queria agradar meu namorado, me destacar no meio profissional, conquistar espaço na moda e na TV. Aos poucos, fui me afastando da essência que Deus colocou em mim. E sem perceber, fui me tornando uma versão distorcida do que Ele sonhou para mim", continuou.