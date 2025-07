Pivô de separação e empresária: saiba quem é a atual esposa de Ximbinha

Ximbinha, 51, compartilhou fotos e vídeos ao lado da esposa, Karen Kethlen, 37, nas últimas semanas, mostrando dias de descanso no Maranhão. Os dois estão casados desde 2018.

Quem é Karen Kethlen

Advogada, dona de uma loja de cosméticos e empresária do marido, Karen leva uma vida discreta nas redes sociais. Em seu Instagram, compartilha algumas fotos de viagens e ensaios ao lado de Ximbinha, para seus pouco mais de 42 mil seguidores.

Karen Kethlen e o cantor se conheceram na igreja, quando Ximbinha ainda estava casado com Joelma. O próprio artista falou sobre o assunto durante o podcast Saladacast. "O casamento já tinha acabado. A gente [ele e Joelma] já vivia em quartos separados, há mais de um ano que eu já dormia no quarto do meu filho. Não tínhamos contato há mais de um ano, de marido e mulher", explicou.