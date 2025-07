Justin Bieber republica vídeo de fã brasileira ao negar crise no casamento

Justin Bieber, 31, compartilhou um vídeo publicado por um fã-clube brasileiro sobre a suposta crise em seu casamento com Hailey Bieber, 28.

O que aconteceu

Em meio aos boatos de que ele e a modelo enfrentam uma crise no casamento, o cantor republicou um vídeo de um perfil brasileiro. Na publicação, ele e a esposa aparecem dançando durante um evento.

O vídeo, que ainda contou com o funk brasileiro "Performance das Maravilhas", do Bonde das Maravilhas, contou com uma frase em português ironizando as especulações. "Crise no relacionamento que fala né kkkk atura ou surta", estava escrito.