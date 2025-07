Hariany Almeida relata assédio em parque de Londres: 'Abaixou as calças'

Indignada com o ocorrido, Hariany ressaltou que o local estava repleto de famílias, incluindo idosos e crianças. "Ele estava com as calças abaixadas e fiquei com muito medo e preocupada, porque parque tem muito idoso, criança, muitas pessoas indefesas", afirmou.

Antes de finalizar o desabafo, a influenciadora fez um alerta para quem costuma frequentar espaços públicos e levar crianças. "Então vai um alerta aí pra todos vocês cuidarem dos filhos de vocês, não soltem a criança por muito tempo. Imagina um cara louco desses? Bicho, o cara tava pelado, eu fiquei assustada e enojada", declarou.