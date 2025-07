Flor Fernandez admite mágoa de Lívia Andrade no SBT: 'Me chamava de cobra'

Flor Fernandez, 60, admitiu que existiu atritos entre ela e Lívia Andrade, 42, nos bastidores do SBT, quando as duas participavam do quadro Jogo dos Pontinhos, no Programa Silvio Santos.

O que aconteceu

Fernandez afirmou que "teve uma briga" entre as duas que teria sido iniciada por ela mesma. "A Lívia era muito legal, só que eu cheguei com muita sede, fazia piadas pesadas com ela e aí deu um ranço. Ela não estava errada, só que ela também perdeu espaço, ficou uma disputa, ela começou a fazer hashtag 'fora daqui', e eu comecei a ficar magoada, porque sempre gostei tanto dela", declarou em recente participação no podcast Salada Cast.

Ela classificou a briga com Andrade como algo "besta". "Eu queria ser aceita, ela queria que eu saísse de lá de qualquer jeito. Aí eu comecei a murchar, comecei a ficar triste, e se eu não estiver feliz no trabalho, não dá. Ela chegava, passava, me chamava de cobra, e aquilo me magoava tanto, eu ficava triste".