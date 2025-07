Fê Paes Leme sobre relação com João Vicente antes de Sato: 'Escondido'

Fernanda Paes Leme, 42, voltou a falar sobre sua relação com João Vicente de Castro, 42.

O que aconteceu

A apresentadora contou que ele não chega a ser seu ex, mas viveram um romance. "Ele não é meu ex-namorado. Tive um leve momento [apaixonada]. Conheci o João virtualmente no antigo Twitter, em 2009, 2010", disse no programa "Close Errado", do YouTube, de Jana Rosa e Camila Fremder.

Atriz disse que eles ficaram amigos quando ela namorava e ele era casado com Cleo Pires. O flerte rolou na sequência, quando os dois ficaram solteiros. "A gente ficou. Eu não queria mostrar que eu tinha ficado. A gente ficava escondido, era ótimo, todo mundo achava que a gente era muito amigo, era divertidinho. Da turma, ninguém sabia".