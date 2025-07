Ex-Malhação nega arrependimento após vender conteúdo adulto: 'Foi momento'

Após anos longe da TV Globo, Gabriel retornou à emissora recentemente para uma participação em "Dona de Mim". Além disso, o artista também protagonizou o filme "O Melhor Amigo", de Allan Deberton.

Depois da pausa no conteúdo adulto, Fuentes celebra seus próximos projetos artísticos. "Como a série da Netflix que faço parte, 'Os donos do Jogo'. E em breve volto aos palcos, que não vejo a hora. Me jogar no audiovisual é maravilhoso, mas o teatro é pulsante. Tudo está muito vivo ali", comentou.