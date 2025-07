Entenda por que 'O Pecado de Takopi' é o anime mais pesado da temporada

Anime Friends 2025

Quando: De 3 a 6 de julho

Onde: Distrito Anhembi, em São Paulo

Oran: as aventuras de cartunista japonesa no Brasil

Quadrinho da cartunista japonesa Oran Imagem: Reprodução/Instagram

Uma das coisas que o algoritmo do TikTok me presenteou foram as postagens em quadrinhos de uma moça chamada Oran. Ela, uma japonesa, precisou se mudar ao Brasil por conta do trabalho do marido e transformou esse choque cultural em uma história em quadrinhos muito divertida, com traço bastante peculiar.

Acompanho assiduamente as postagens da Oran, sempre rindo das situações mais absurdas retratadas, e ficava pensando como alguma editora deveria publicar essas histórias em livro, até como forma de eternizar essa arte. Pois então foi uma surpresa que a editora Devir, Poesia e Prosa negociou a obra e lança, nesta semana, o livro "Eu Sou ORAN: Um Diário da Vida no Brasil", com direito a lançamento presencial no dia 3 de julho, às 19h, na Livraria da Travessa, em Pinheiros, São Paulo.

Ainda que não tenha um traço de mangá, sendo mais próximo de um cartum, há uma alma e um humor japonês muito identificável por quem acompanha obras asiáticas. Oran, que na verdade se chama Nancy Sekigahara, consegue rir das diferenças culturais e achar o ponto em comum que une as pessoas, mesmo as que nasceram em continentes diferentes. Desejo sucesso para a autora, e que venham mais livros!