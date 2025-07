'Dona de Mim': Após sair da prisão, Ryan sofre nas mãos de mulher ardilosa

Nos próximos capítulos da novela "Dona de Mim" (Globo), Ryan (L7NNON) é tratado mal por Kami (Giovanna Lancellotti) após sair da prisão.

O que vai acontecer

Depois de anos preso, Ryan conquista a liberdade condicional e enfrenta as consequências de sua ausência na vida da ex-companheira e seu filho. Em cenas previstas para o capítulo de quinta-feira (3), com o apoio do advogado, ele sai da prisão determinado a seguir firme no novo caminho e seu destino é o salão de beleza de Fabiana (Flavia Santana), onde começa a trabalhar como parte de sua reintegração social.