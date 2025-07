Diego Cruz expõe detalhe de primeira ficada com Boca Rosa: 'Foi um sinal'

Diego Cruz abriu o coração sobre o início do seu relacionamento com Bianca Andrade, 30.

O que aconteceu

O influenciador lembrou como foi o início do romance com a empresária. "Na primeira vez que a gente ficou, na primeira semana, a gente ficou quatro horas no telefone direto. E eu acho que aquilo foi primeiro sinal de como a gente se conecta assim, em tantos lugares. Ela é maneira demais", disse ele.

O artista deixou claro que não houve joguinhos e que ambos foram claros em relação aos sentimentos. "Acho que uma coisa legal de citar é que nunca houve joguinho entre nós dois, sabe? Desde o começo, desde os primeiros dias, a gente sempre falou abertamente quanto a gente estava interessado mesmo, sabe? Quanto a gente queria estar perto um do outro. Isso é maravilhoso, né?", continuou.