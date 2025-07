Como série policial 'NCIS' fez agência do governo dos EUA mudar protocolos

Elenco da série 'NCIS' Imagem: Divulgação/CBS

Em entrevista a Splash, o protagonista do spin-off, Austin Stowell, 40 —que vive o jovem Gibbs na série—, comentou sobre o fato de ser uma "agência esquecida" antes da produção se tornar um grande sucesso. "A NCIS precisou mudar protocolos depois do seriado! Existe até uma brincadeira sobre isso na série", diz o ator ao relembrar do primeiro episódio, de 2003, quando Gibbs precisa explicar para um funcionário do aeroporto sobre o que se trata a agência.

Para se ter uma ideia, após o sucesso de "NCIS", a agência registrou um amento de 500% nas candidaturas, segundo informações do The Washington Post. A procura para se tornar um agente do órgão foi tanta que, segundo o ex-diretor da NCIS, Mark Clookie, a agência enfatizou em materiais de divulgação que o trabalho real de um agente é "mais burocrata que tiroteios".

Quanto às mudanças, o serviço de investigação precisou mudar os protocolos de seus agentes quanto à vida civil. Por exemplo: agentes reais receberam orientações para evitar exposição desnecessária, como em redes sociais, já que a popularidade da série aumentou o risco de "imitadores" ou vazamentos.

Cenas da série que mostravam hackers invadindo sistemas ou agentes se infiltrando em organizações levaram a NCIS a reforçar treinamentos sobre segurança cibernética e proteção de identidade. Para a agência, ao dramatizar hackers invadindo sistemas rapidamente e agentes se infiltrando sem backup realista, levou o serviço a reforçar o treinamento em segurança cibernética. A intenção é fugir dos riscos do "efeito copycat", no qual criminosos poderiam tentar imitar técnicas simplificadas da TV. Outro tópico foi o reforço o protocolo de sigilo para evitar exposição de táticas reais.