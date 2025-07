Como funcionava esquema que teria desviado R$ 1,5 mi de Alexandre Pires

Uiara tinha acesso irrestrito às contas bancárias das vítimas e possuía procurações. Os advogados do artista argumentam que as vítimas tinham plena confiança nela, a ponto de deixá-la com cheques em branco -inclusive decidindo quando o casal teria acesso ao próprio dinheiro.

Uma testemunha, que era subordinada à administradora, relatou que Uiara frequentemente solicitava o saldo de cheques que excedia o valor das faturas a serem pagas. Ela alegava que esses saldos seriam para "outros pagamentos", mas nunca apresentou comprovantes para justificar o destino dos recursos.

Auditoria detectou uma inconsistência de mais de R$ 1,5 milhão nas contas do artista Imagem: Divulgação

Uma auditoria detectou uma inconsistência de mais de R$ 1,5 milhão nas contas do casal e da empresa (de 2014 a 2018). O processo aponta movimentações suspeitas nas contas da ex-empregada, assinaturas falsas e comportamentos suspeitos, como o saque de valores superiores aos solicitados por Alexandre e pela esposa

Uiara subtraiu créditos e descontos relacionados à operadora Vivo, de acordo com a decisão do TJ. Ela também habilitou chips telefônicos em seu favor —inclusive após sua demissão, alegando que uma funcionária da operadora os entregou para ela não perder seu número.

Houve desvio de materiais de construção para endereços diversos, incluindo a casa da administradora, a oficina do marido, Elcione, e a casa da mãe.