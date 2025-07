Celso ficará totalmente nu no terceiro capítulo de 'Êta Mundo Melhor'

Nesse momento, a dona do orfanato sai correndo com a criança no colo. Celso vai atrás, mas perde a trambiqueira de vista.

Enquanto pensa para que direção Zulma pode ter ido, ele é surpreendido por um banho de tinta. Com as roupas muito sujas no meio da cidade, o irmão de Sandra (Flávia Alessandra) vai até sua casa e toma um banho no quintal.

Ao tomar banho totalmente nu, Celso é flagrado por Quitéria (Kenya Costta), a empregada da casa de Candinho. "Doutor Celso, eu sou uma mulher direita! Eu não hei de ficar olhando pra um homem nu!", grita a mulher.

A novela "Êta Mundo Malhor", escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson