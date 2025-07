Vinil de banda emo feito com cinzas humanas é banido em 8 estados dos EUA

William Charles Roe, pai de Kris, morreu em 2014 por complicações do alcoolismo. Parte da renda obtida com as vendas do disco foi destinada a uma organização que atua na prevenção e no combate ao vício em substâncias.

Para Kris Roe, homenagear o pai dessa forma foi uma decisão significativa. "Este álbum é para meu pai, William Charles Roe. Você é profundamente amado e faz muita falta. Está sempre em meu coração e pensamentos", começou ele em nota divulgada no site oficial.

Que sua memória e espírito vivam eternamente como parte desta música. Uma parte dos lucros será destinada a ajudar aqueles que estão lutando contra o alcoolismo e a dependência química Kris Roe, vocalista da The Ataris

Segundo o vocalista, William interagia com os fãs, filmava shows e enviava as fitas VHS para quem participava do fórum da banda. "Quando descobri que havia uma fábrica que poderia prensar as cinzas de um ente querido no próprio vinil, tudo fez sentido", explicou Kris.