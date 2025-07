Após procedimento, Anitta afasta boatos de término ao posar com namorado

Anitta, 32, abriu um álbum de fotos e compartilhou detalhes do que viveu no mês de junho.

O que aconteceu

Após um período afastada das redes sociais, a cantora retornou com tudo para atualizar seus seguidores. Em suas últimas breves aparições, a artista surpreendeu ao aparecer com um "novo rosto".

Nas fotos compartilhadas em seu perfil do Instagram, Anitta distanciou os boatos de seu término, ao aparecer grudadinha em Ian Bortolanza, seu atual namorado. As especulações sobre o fim do relacionamento começaram após, supostamente, fãs notarem que a cantora deixou de seguir o companheiro nas redes sociais.