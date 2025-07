Após manipular Afonso, Maria de Fátima realiza maior sonho em 'Vale Tudo'

Nos próximos capítulos da novela "Vale Tudo" (Globo), Afonso (Humberto Carrão) pede Maria de Fátima (Bella Campos) em casamento.

O que vai acontecer

Tudo começa com a jovem fingindo se sentir ofendida quando Afonso a convida para morar com ele em Paris. Alegando ser uma mulher criada com princípios, Fátima se mostra insultada pelo namorado a ver como uma acompanhante, e não como uma parceira de vida.