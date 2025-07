Aos 66, ex-galã global vive romance com estudante de medicina; conheça

Werner Schünemann, 66, está vivendo há três meses um relacionamento amoroso com Lívia Ribeiro.

O que aconteceu

A moça é fisioterapeuta, vive em Alfenas (MG) e atualmente cursa a faculdade de Medicina. Segundo a revista Quem, os dois se conheceram na cidade onde ela reside, enquanto Werner gravava por lá o filme "O Martelo e a Coroa".

Nas redes sociais, o ator tem publicado fotos ao lado da amada e já a chama de esposa. "Casado com Lila", diz a descrição do perfil dele no Instagram, citando o apelido carinhoso por que costuma chamar Lívia.