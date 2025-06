XLOV mostra que dá para ir além nos grupos masculinos de K-pop

Ecléticos, o grupo mistura R&B, pop e rap com o toque do K-pop e faz funcionar: entre os maiores sucessos deles estão "Really Really", "Everyday" e "I Love You". O disco de debut deles, "S/S" é considerado um dos melhores pelos fãs —chamados de Inner Circle—, e o single principal, "Empty", foi um grande hit e conquistou #1 no GaOn.

Muito carismáticos, os integrantes costumam aparecer em diversos programas de variedade sul-coreanos, o que transformou todos eles em figuras conhecidas não só pela música.

