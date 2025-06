Wagner Moura e 'O Agente Secreto' entram em lista de previsão do Oscar 2026

O nome de Wagner Moura, 49, foi incluído na lista de previsão da Variety como um dos possíveis indicados ao Oscar 2026.

O que aconteceu

Nesta noite, o veículo norte-americano divulgou uma lista com os possíveis indicados para a cerimônia do próximo ano. De acordo com a Variety, as previsões refletem a classificação atual na disputa e não as preferências pessoais por nenhum concorrente.

Logo de cara, Wagner Moura é citado na lista de possíveis indicados na categoria de Melhor Ator por sua atuação em "O Agente Secreto" (Neon). Ao lado dele, ainda aparecem os nomes de George Clooney por "Jey Kelly" (Netflix), Dwayne Johnson por "The Smashing Machine" (A24), Michael B. Jordan por "Pecadores" (Warner Bros.) e Jesse Plemons por "Bugonia" (Focus Features).