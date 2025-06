Virginia Fonseca vai à igreja rezar e é cercada por fãs: 'Bizarro'

Imagens de Virginia Fonseca, 26, cercada de pessoas enquanto rezava em uma igreja em Goiás, viralizaram nas redes sociais hoje.

O que aconteceu

A influenciadora fez o Caminho da fé de Trindade, em Goiás, no fim de semana. Ao chegar no Santuário da Basílica do Divino Pai Eterno, se ajoelhou para rezar, e logo acabou rodeada de pessoas que filmavam e tiravam fotos.

Vídeos mostram que a presença de Virginia causou tumulto. Fãs também se aproximaram da influenciadora para pedir registros.