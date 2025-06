Velvet Sundown: Banda com mais de 500 mil ovuvintes pode ser criada por IA

A ascensão meteórica da suposta banda Velvet Sundown despertou suspeitas na cena musical.

O que aconteceu

Em junho, o grupo, que se autointitula criador de um "alt-pop cinematográfico e soul analógico dos sonhos", lançou dois álbuns simultaneamente ("Dust and Silence" e "Floating on Echoes", com 13 faixas cada) e acumulou mais de 500 mil ouvintes no Spotify em menos de um mês, um feito impressionante para um artista desconhecido.

Porém, a falta de rastros reais dos integrantes (Gabe Farrow, Lennie West e Orion "Rio" Del Mar) chamou a atenção. Eles também não contam com uma gravadora.