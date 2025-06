Vanderson toma atitude que pode acabar com a vida de Sofia em 'Dona de Mim'

Nos próximos capítulos da novela "Dona de Mim" (Globo), Vanderson (Armando Babaioff) entra com ação de reconhecimento de paternidade de Sofia (Elis Cabral).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

O pai biológico da criança vai entrar com a ação com a ajuda de Ricardo (Marcos Pasquim) e Jaques (Marcello Novaes). "Acabei de sair da Central de Mandados. O oficial de plantão vai cumprir as medidas do juiz ainda hoje. E pro endereço que você queria", diz o advogado. "Que maravilha, cara", comemora o marido de Tânia (Aline Borges).