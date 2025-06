Tarantino tem última chance de Oscar de direção antes da aposentadoria

Quentin Tarantino, 62, pretende encerrar sua carreira cinematográfica de mais de três décadas com a produção de seu 10º filme. Determinado a sair de cena no auge, a sua próxima obra pode ser a sua última chance de conquistar o Oscar de melhor direção, um prêmio que, apesar de sua relevância, ele ainda não tem.

Por que Tarantino fará apenas 10 filmes?

Tarantino anunciou pela primeira vez sua intenção de dirigir 10 filmes em 2012. Essa seria uma forma de preservar sua relevância e sair de cena no auge. "Não acredito que se deva ficar no palco até as pessoas implorarem para você sair. Quero deixar as pessoas querendo mais", disse o diretor.