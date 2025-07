Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 1º a 12/7

Maria de Fátima aconselha Raquel a esquecer Ivan. Eugênio acredita na mentira contada por Marina a mando de Maria de Fátima, e alerta Afonso sobre a suposta ameaça sofrida por sua namorada. Odete propõe executar o projeto de Afonso para a TCA, caso o filho se mude para Paris. Solange e Sardinha pedem para Mário Sérgio deixar a casa. Eugênio cede ao pedido de Maria de Fátima para deixá-la sozinha com Afonso. Renato demite Mário Sérgio. Afonso se surpreende com a resposta negativa de Maria de Fátima, ao convidá-la para morar com ele em Paris.

Quarta-feira, 2 de julho

César repreende Maria de Fátima por ter recusado a proposta de Afonso. Odete diz a Afonso que Maria de Fátima está esperando outro tipo de pedido de casamento. Maria de Fátima fica incrédula ao ser pedida em casamento por Afonso. Poliana diz a Pascoal que Gilda está interessada nele. Maria de Fátima sugere a Raquel que faça um jantar para conhecer Afonso. Ivan cede sua casa a Luciano, enquanto ele estiver em Roma com Heleninha. Raquel sustenta as mentiras que Maria de Fátima conta a Afonso sobre sua família. Afonso vê uma foto de Rubinho e Raquel tirada no evento de Paraty.

Quinta-feira, 3 de julho

Raquel fica constrangida por mentir a Afonso sobre Rubinho. Odete ajuda Maria de Fátima a se sentir mais valorizada em sua família. César ameaça Maria de Fátima, prometendo contar a Afonso sobre a parceria do casal. Maria de Fátima pede a Marco Aurélio que transfira César para a TCA em Paris. Odete deixa claro para Maria de Fátima que seu casamento com Afonso será feito com acordo pré-nupcial. Marco Aurélio comunica a Ivan a relação dos funcionários que irão com ele para Paris, e, entre eles, está o de César Ribeiro.

Sexta-feira, 4 de julho