Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 1º a 12/7

Candinho conta para Dita e Margarida sobre a morte de Filó e o desaparecimento do bebê. Araújo acusa Celso de lhe propor um negócio escuso. Zé dos Porcos afirma a Quincas que jamais se casará novamente. Medéia chega à casa de Quinzinho e Cunegundes. Olga comenta com Araújo sobre a necessidade de internação de seu filho, que está em tratamento no Exterior. Estela pede que Aurora impeça o homem que a procurou de voltar à sua casa. Tamires diz a Celso que sua prima negou a proposta de compra do dancing. Zé dos Porcos conhece Maria Divina. Maria flagra Celso com Tamires no dancing. Candinho leva Dita de volta à fazenda. Cunegundes cobra dinheiro de Candinho.

Sábado, 5 de julho

Cunegundes diz a Candinho que precisa receber a herança de Filó. Dita fica magoada com Quincas. Zenaide anuncia a Zulma que não há mais mantimentos na despensa. Zulma leva outra criança para aplicar golpes. Margarida gosta dos galanteios de Asdrúbal. Selma ameaça Sandra, e a vilã enfrenta a detenta sem que ninguém veja. Estela se preocupa quando vê Aurora com dores. Tamires desconfia de Ernesto. Dita pensa em deixar Quincas. Sabiá anuncia que encontrou uma pista do bebê de Candinho. Dita e Manoela deixam a fazenda e vão para São Paulo. Candinho acredita ter encontrado seu filho.

Segunda-feira, 7 de julho

Candinho percebe que a criança encontrada não se trata de seu filho, e comunica a Sabiá. Celso revela a Maria que esteve no dancing a mando de Sandra, e ela desiste da separação. Zé dos Porcos e Maria Divina trocam provocações. Ernesto visita Sandra na prisão, e ela afirma que o filho de Candinho deve morrer. Aurora é internada, e pede a Estela que jamais abandone Anabela. Asdrúbal e Celso convencem Candinho a abrir uma fábrica de biscoitos. Candinho ajuda Zulma, sem saber que a golpista tem seu filho nos braços. Sabiá conta a Candinho que a cigana que estava com seu filho estava em uma embarcação que afundou.

Terça-feira, 8 de julho