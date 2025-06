Tragédias, traições e reviravoltas marcam 1ª semana de 'Êta Mundo Melhor!'

Com a ajuda de Zulma (Heloisa Périssé), Celso localiza Júnior em um orfanato. Mas em vez de resgatar o menino, faz um pacto com Sandra. Eles escondem a criança no abrigo e mentem para Candinho, fingindo não saber o paradeiro do pequeno.

Tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar! dirá Candinho, em Êta Mundo Melhor!