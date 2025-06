Personagem importante encontra o filho de Candinho no segundo capítulo

O marido de Maria (Bianca Bin) vai até à igreja orar pelo filho do protagonista quando encontra Zulma (Heloisa Périssé). "Uma ajuda por tudo que é mais sagrado. Esse menino não come há dois dias", pede a dona do orfanato.

Nesse momento, Celso vê a marca de nascença do menino que está com a vilã e conclui que se trata do filho de Candinho. "Espere aí. Onde foi que arrumou esse menino?", questiona ele.

Celso (Rainer Cadete) e Candinho (Sergio Guizé) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

A novela "Êta Mundo Malhor", escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wlson, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.