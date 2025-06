Pedro Pascal x J.K Rowling: entenda briga que envolve direitos trans

Pedro Pascal, 50, explicou o que o levou a se posicionar contra uma fala de J.K. Rowling, autora de "Harry Potter", em abril.

Eu quero proteger as pessoas que amo. Mas vai além disso. Valentões me dão nojo pra caramba. disse o Joel de "The Last of Us" (HBO) em entrevista à Vanity Fair

A autora rebateu o ator com ironia. "Não posso dizer que me sinto rejeitada, mas persista, Pedro. Deus ama quem tenta", escreveu no X (antigo Twitter).