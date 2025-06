'Novo fenômeno'? Público reage à estreia de 'Êta Mundo Melhor'

Logo nas primeiras cenas, Filó (Débora Nascimento em "Êta Muindo Bom") morre em um incêndio após ter fugido com Ernesto. "Pra que fizeram uma segunda temporada da novela? Não faz nem sentindo a Filó ter ficado com Ernesto", opinou um fã no X (antigo Twitter).

Alguns internautas lembraram que Filó não era uma personagem muito querida pelo público na novela original. "O Walcyr não esqueceu o tanto que o público rejeitou a Filó e tratou de queimar ela numa anologia ao arrependimento de tê-la criado. Conceito", escreveu um internauta. Candinho na primeira cena reclamando que a Filo era ingrata, ela pegando fogo sem aparecer, o detetive falando que ela foi pro inferno... Acho que o roteiro não gosta muito da anti-querida", analisou outro.

Com a estreia, "Êta Mundo Melhor" ficou no topo dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). "Nasce um novo fenômeno no horário das 6", comentou um fã.

Apesar das críticas sobre o destino de Filó, o primeiro capítulo foi muito elogiado. "Delicinha a estreia de 'Êta Mundo Melhor! Aquela trama que todo mundo já sabe o que vai acontecer e fica só na torcida para que aconteça. Sem mistérios, só desencontros. Vai bombar!", afirmou um usuário do X (antigo Twitter).