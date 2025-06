Morre Silvio Pozatto, ator da 1º versão de 'Pantanal', aos 67 anos

Nas redes sociais, amigos do ator lamentaram sua partida. "Triste demais. Nosso querido Sílvio Pozatto nos deixou de repente. Mesmo vivendo há anos com Parkinson, ninguém estava esperando. Ele não se entregou à doença, nunca. Vai em paz, meu amigo", escreveu o ator e diretor Leonardo Netto.

Ana Beatriz Nogueira e Kiko Mascarenhas também se despediram. "A morte deveria ser assim: um céu que pouco a pouco anoitecesse e a gente nem soubesse que era o fim... (Mario Quintana). Silvio partiu", escreveu a atriz. "Ah, Silvio… Silvio Pozatto, amigo querido de tantos anos, partiu hoje. Não encontro palavras… A morte sempre nos surpreende. Fico aqui em silêncio, pensando em você. Querido Silvio, descanse em paz… Aos familiares e amigos, meu beijo carinhoso", escreveu Kiko.

Silvio Pozatto fez uma breve participação na primeira versão de "Pantanal". Na trama, ele interpretou Rubem, um dos amigos de Madeleine (Ingra Liberato), que estava presente no momento em que ela conhece José Leôncio (Paulo Gorgulho).

Além disso, ele atuou em "Roque Santeiro" (Globo) e diversas peças teatrais. Ainda no teatro, trabalhou como fotógrafo, além de publicitário, com mais de 40 campanhas no currículo.