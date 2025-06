Luísa Sonza explica por que não financiou salão para avó: 'Independente'

Segundo Sonza, Marli trabalha por vocação, não por necessidade financeira — e aceitou sua ajuda unicamente na divulgação do empreendimento. "Ela quer que eu divulgue para ajudá-la a conseguir clientes. Tinha parado [de trabalhar], porque começou a viajar mais comigo, a passar mais tempo em São Paulo, mas não é isso que a deixa feliz. É fazer as coisas dela — e não existe nada mais precioso que isso. Ela já viajou comigo para a Alemanha, para Portugal... Já quis fazer tudo por ela. Mas ela sempre foi uma mulher independente e quer continuar sendo."

A famosa enalteceu a avó por fazer questão de crescer profissionalmente por mérito próprio. "Ela sabe que tem a mim para tudo o que precisar. Se precisar montar um prédio [para a avó] com um salão, eu monto. Mas existe coisa mais incrível do que ver uma mulher de 73 anos começando de novo, indo ela mesma procurar o lugar que quer alugar, os móveis que quer colocar, os clientes... Isso vale mais do que qualquer salão chiquérrimo que eu possa vir a montar para ela chegar lá com tudo pronto. Não existe preço para isso."