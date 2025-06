'Risadas, emoção e música': o que esperar de 'Êta Mundo Melhor'?

"Êta Mundo Melhor", a continuação de "Êta Mundo Bom", novela de Walcyr Carrasco, exibida em 2016, estreia hoje substituindo "Garota do Momento". Splash traz com exclusividade uma nova foto do elenco principal reunido e as expectativas dos atores para a nova produção.

O reencontro com Dita

A atriz Jeniffer Nascimento, que retorna ao papel de Dita, garante que o público pode esperar uma novela marcada pela leveza e pelo bom humor. "Muitas risadas, emoção e muita música!", antecipa.