Sobrinho de Silvio deixa SBT após 45 anos, mas segue consultor da emissora

O SBT comunicou hoje que Leon Abravanel, sobrinho e Silvio Santos e superintendente de criação e produção de conteúdo, deixa a emissora após trabalhar na empresa por 45 anos.

O que aconteceu

Splash apurou que Leon Abravanel continuará prestando consultoria externa ao SBT mesmo após deixar cargo. "Seguimos contando com o Leon no relacionamento com os artistas", diz o comunicado oficial. Emissora também agradeceu ao profissional pela dedicação durante a "construção da história do SBT".

Rompimento ocorreu em comum acordo, segundo o comunicado oficial. "Agradecemos ao Leon por todo empenho e profissionalismo frente às produções do SBT por 45 anos, construindo uma carreira sólida e sempre contribuindo de forma positiva com a emissora", divulgou o departamento de comunicação do canal.