Isabella Santoni ingressa no mercado imobiliário: 'Segurança financeira'

De acordo com ela, já trabalhou por mais de 12 horas na empresa. "Chego ao escritório por volta das 9h, já que antes costumo fazer exercício físico. Minha rotina, nesse momento, é no escritório de segunda à sexta, com flexibilidade para lidar com outros compromissos profissionais", detalhou.

Isabella Santoni ainda explicou sua função na empresa. "Todas as decisões envolvendo imagem e comunicação passam por mim. Desenvolvo as ativações, dirijo as redes sociais da empresa, definindo a comunicação, tom de voz e linguagem. Também dirijo a parte de comunicação institucional", pontuou.