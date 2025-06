Quem é a ex de Zé Felipe apontada como affair de Gabriel Medina

Isabella Arantes, 28, está sendo apontada como nova affair de Gabriel Medina, 31. Segundo o jornal Extra, os dois foram vistos juntos no aniversário da assistente de palco e no show do rapper Veigh.

Quem é ela?

Isabella Arantes foi integrante do balé do Faustão, na TV Globo. Hoje é assistente de palco do Domingo Legal (SBT).

Ex-noiva de Zé Felipe. O casal começou um namoro em março de 2019. No final do mesmo ano, o cantor pediu a bailarina em casamento, mas logo no início de 2020, a relação acabou.