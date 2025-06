Globo muda programação para reprisar final de 'Garota do Momento'; entenda

Após transmitir, na última sexta-feira, o capítulo final de "Garota do Momento", a Globo acabou suspendendo a reprise do episódio, no sábado, como a emissora costuma fazer em términos de novelas. Por isso, a transmissão acontecerá nesta segunda-feira.

O que aconteceu

A reprise de "Garota do Momento" não aconteceu no sábado por causa da transmissão da Copa de Mundo de Clubes da Fifa. A emissora, inicialmente, não transmitiria a reprise, mas acabou mudando de ideia e optando por veicular nesta segunda-feira.